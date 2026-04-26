Raghav Chadha समेंत इन 6 की संसद सदस्यता खतरे में, AAP ने कर दिया खेल!

Raghav Chadha Left AAP:आम आदमी पार्टी के लिए 24 अप्रैल की तारीख किसी सियासी भूकंप से कम नहीं रहा… जिस राघव चड्ढा को अरविंद केजरीवाल अपना ‘दाहिना हाथ’ कहते थे… उन्होंने 6 अन्य सांसदों के साथ मिलकर झाड़ू का साथ छोड़ ‘कमल’ थाम लिया है… इस उलटफेर के बाद आम आदमी पार्टी के 7 दिग्गज राज्यसभा सांसदों…राघव चड्ढा, संदीप पाठक, अशोक मित्तल, हरभजन सिंह, संजीव अरोड़ा (राजिंदर गुप्ता), स्वाति मालीवाल

और विक्रमजीत साहनी—ने बीजेपी का दामन थाम लिया है… इस बगावत के बाद राज्यसभा में AAP का कुनबा सिमटकर महज 3 सांसदों पर रह गया है…लेकिन असली सस्पेंस दल-बदल में नहीं, बल्कि भारतीय संविधान की उस किताब में छिपा है… जिसे ‘एंटी-डिफेक्शन लॉ’ कहते हैं… क्या राघव चड्ढा और उनके साथी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे या फिर वे अपनी सदस्यता गंवाकर सड़क पर आ जाएंगे? और क्या पंजाब की भगवंत मान सरकार गिरने वाली है? चलिए, आज जनसत्ता की इस स्पेशल रिपोर्ट में पूरी गणित डिकोड करते हैं…