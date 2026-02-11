Parliament Budget Session: एप्सटीन फाइल्स और Adani Case का दबाव? PM Modi पर क्या बोले Rahul Gandhi ?

11 फरवरी 2026 को लोकसभा में बजट चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने भारत-US ट्रेड डील की कड़ी आलोचना की। उन्होंने इसे ‘पूर्ण समर्पण’ बताते हुए कहा कि PM मोदी ने एपस्टीन फाइल्स या अदाणी केस के दबाव में राष्ट्रीय हितों को गिरवी रख दिया। युवाओं के रोजगार, किसानों की फसलों और ऊर्जा सुरक्षा को खतरे में डाल दिया गया। डेटा को रणनीतिक संपत्ति बताते हुए कहा कि डेटा लोकलाइजेशन

की अनुपस्थिति और मुक्त डेटा प्रवाह से भारत का नियंत्रण US के हाथों में चला गया। यदि INDIA गठबंधन सत्ता में होता तो ट्रंप से बराबरी की शर्तों पर बात करता। बजट को अस्थिर दुनिया में दूरदर्शिता की कमी वाला बताया। सरकार ने भाषण को झूठा करार दिया और अंश हटाने की मांग की।