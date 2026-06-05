Paper Leak: 23 साल में 45 पेपर लीक, सिर्फ 2 सजा, बाकी में आरोपी जमानत पर बाहर,क्या कर रही है सरकार?

Paper Leak: देशभर में पेपर लीक के विभिन्न मामलों को लेकर इन दिनों जमकर हंगामा मचा हुआ है… एक के बाद एक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से युवाओं में खासा नाराजगी है… इन मामलों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की लगातार मांग उठ रही है… हालांकि, बार-बार सामने आने वाले पेपर लीक मामलों के बावजूद परीक्षा एजेंसियों के शीर्ष अधिकारियों पर कार्रवाई के उदाहरण बेहद कम हैं…

साल 2002 से 2025 के बीच सामने आए 45 बड़े पेपर लीक मामलों की ‘एक्सप्रेस पड़ताल’ में पता चला कि… केवल कुछ अधिकारियों को पद से हटाया गया… निलंबित किया गया या उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हुई… कई मामलों में जांच और मुकदमे अब भी जारी है… इनमें एक मामले में अदालत से सजा भी हुई… जबकि कुछ अधिकारी बाद में बहाल भी कर दिए गए… लेकिन सरकार ने मामले पर कोई कड़ा फैसला नहीं ले पाई है… तो आइए आज इस ‘मुद्दा समझो’ एपिसोड में जानेंगे पिछले 23 सालों में कितने पेपर लीक हुए है…? कितनों के खिलाफ कार्रवाई हुई है ? और इसका जिम्मेदार कौन है…