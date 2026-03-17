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04:00 | Updated:

Pakistan Vs Afghanistan: पाकिस्तान का अफगानिस्तान पर हमला, 400 लोगों की हुई मौत

Pakistan Vs Afghanistan: पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है… सोमवार यानी 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विभिन्न स्थानों पर एयर स्ट्राइक की है…पाकिस्तान का कहना है कि… उसने काबुल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जबकि… तालिबान ने उसपर एक अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया है…Tolo न्यूज ने तालिबान के हवाले से बताया कि… पाकिस्तान के हमले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं… जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया है…वहां ड्रग्स की लत के शिकार लोगों का इलाज होता था… तालिबान के आरोपों का पाकिस्तान की तरफ से खंडन किया गया है… पाकिस्तान का कहना है कि… उसने पूर्वी अफगानिस्तान में सिविलियन साइट को निशाना नहीं बनाया है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है…

Pakistan Vs Afghanistan: पाकिस्तान लगातार अफगानिस्तान को निशाना बना रहा है… सोमवार यानी 16 मार्च की रात पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में विभिन्न स्थानों पर एयर स्ट्राइक की है…पाकिस्तान का कहना है कि… उसने काबुल में सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जबकि… तालिबान ने उसपर एक अस्पताल को निशाना बनाने का आरोप लगाया है…Tolo न्यूज ने तालिबान के हवाले से बताया कि… पाकिस्तान के हमले में 400 से

ज्यादा लोग मारे गए हैं… जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया है…वहां ड्रग्स की लत के शिकार लोगों का इलाज होता था… तालिबान के आरोपों का पाकिस्तान की तरफ से खंडन किया गया है… पाकिस्तान का कहना है कि… उसने पूर्वी अफगानिस्तान में सिविलियन साइट को निशाना नहीं बनाया है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में पूरा मामला क्या है…

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