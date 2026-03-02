Pakistan on Khamenei’s Death : हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच Karachi में 10 मरे, US दूतावास जला

Pakistan on Khameni Death:पाकिस्तान में विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और कम से कम 20 से 23 लोग मारे गए हैं। कराची में सबसे ज्यादा खूनखराबा हुआ। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, जहां सैकड़ों लोग अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास के बाहर मै कोलाची रोड पर जमा हुए। कुछ युवकों ने दूतावास की बाहरी दीवार फांदकर अंदर घुसने की कोशिश की, खिड़कियां तोड़ीं और एक गाड़ी जला दी। पुलिस

ने आंसू गैस और गोलीबारी से उन्हें खदेड़ा। पुलिस सर्जन सुमैया सैयद के मुताबिक, यहां कम से कम 10 लोग मारे गए और 60 घायल हुए।