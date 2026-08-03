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Pakistan Attack: PoK में चुनाव को लेकर क्यों हो रहा है बवाल ? जानें पूरा खेल

Produced by pramodyadav
06:20 | Updated:

Pakistan Attack: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में 2026 के विधानसभा चुनाव (pok election) अभूतपूर्व विवादों और हिंसा के बीच हो रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, धांधली के आरोप और 12 विवादित शरणार्थी सीटों को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में एक फिदायीन हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक साथ आंतरिक आतंकवाद और PoK में बढ़ते जनाक्रोश—दोनों से जूझ रहा है?

Pakistan Attack: पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर (PoK) में 2026 के विधानसभा चुनाव (pok election) अभूतपूर्व विवादों और हिंसा के बीच हो रहे हैं। चुनाव के दौरान प्रदर्शन, सुरक्षा बलों की कार्रवाई, धांधली के आरोप और 12 विवादित शरणार्थी सीटों को लेकर लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ रहा है।इसी बीच पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात में एक फिदायीन हमले ने देश की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़े सवाल खड़े

कर दिए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तान एक साथ आंतरिक आतंकवाद और PoK में बढ़ते जनाक्रोश—दोनों से जूझ रहा है?

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