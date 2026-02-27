Newsletters
10:20 | Updated:

Pakistan Afghanistan War: ये दोनों देश आपस क्यों लड़ रहे हैं, जानें इसके पीछे क्या है असली वजह ?

Pak-AFG Explained:पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच ओपेन वॉर शुरु हो गया है। इस दौरान दोनों तरफ सैकड़ों लोगों की मौत की खबर है। इन दोनों देशों के बीच इस तनाव की दो बड़ी वजहें हैं पहला- TTP, दूसरा- दूसरा- डूरंड लाइन, तो आइए जानते हैं इस वीडियो इन दोनों के इतिहास के बारे में।

Pakistan Afghanistan War: पाकिस्तान-अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से जारी तनाव अब जंग रूप लेता हुआ दिख रहा है। 26 फरवरी की रात को पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक के जवाब ने अफगानिस्तान ने हमला किया है… इस हमलें में करीब 100 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। इससे पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक की है। इस हमले में करीब 70 लोगों के मारें जाने की

खबर सामने आई थी। इससे पहले 6 फरवरी को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में एक शिया मस्जिद में नमाज़ के दौरान एक सुसाइड बॉम्बर ने धमाका किया था। जिसमें कम से कम 36 नमाज़ियों की मौत हो गई थी. और 170 दूसरे घायल हो गए थे। इसके कुछ दिनों बाद ही खैबर पख्तूनख्वा के उत्तर-पश्चिमी प्रांत बाजौर में एक विस्फोटक से लदी गाड़ी ने एक सिक्योरिटी पोस्ट को टक्कर मार दी थी। इन हमलों के पीछे की क्या वजह है जानिए

