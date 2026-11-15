Owaisi Attack on Akhilesh: 2027 चुनाव से पहले मेरठ में गरजे AIMIM चीफ | एसपी के राज्यसभा फैसले पर भी सवाल

Owaisi Meerut Rally: उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने मेरठ की जनसभा से समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला. सामाजिक परिवर्तन मोर्चा की इस पहली बड़ी रैली में AIMIM प्रमुख ने अखिलेश यादव के उस बयान का जवाब दिया, जिसमें उन्होंने ओवैसी की राजनीतिक ताकत को दूसरों के नियंत्रण में बताया था. ओवैसी ने पलटवार करते हुए कहा कि मुसलमानों की किस्मत

की डोर अल्लाह के हाथ में है, जबकि अखिलेश की डोर BJP के हाथ में है. उन्होंने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा उम्मीदवार परिमल नाथवानी के चयन पर भी सवाल उठाए और उनके परिवार के राजनीतिक संबंधों का जिक्र करते हुए SP पर निशाना साधा.