Owaisi – Chandrashekhar Alliance : मुख्यमंत्री फेस चंद्रशेखर आजाद | एसपी, बीएसपी या बीजेपी किसका बदलेगा चुनावी गणित?

UP Election Update 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद (owaisi chandrashekhar gathbandhan) ने हाथ मिला लिया है. AIMIM और आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) ने मिलकर ‘सामाजिक परिवर्तन मोर्चा’ बनाया है. लखनऊ में गठबंधन का ऐलान करते हुए ओवैसी (owaisi) ने चंद्रशेखर आजाद (chandrashekhar) को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया और सभी 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही. चंद्रशेखर आजाद (chandrashekhar

azad) ने इसे तीसरा नहीं, बल्कि पहला मजबूत मोर्चा बताया और बीजेपी (bjp) को सत्ता से हटाने के लिए समाजवादी पार्टी (samajwadi party) और कांग्रेस (congress) को भी साथ आने का न्योता दिया. इस नए गठबंधन के सामने सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुस्लिम और दलित मतदाताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश उत्तर प्रदेश का चुनावी गणित बदल सकती है? राज्य में मुस्लिम आबादी करीब 20 प्रतिशत और अनुसूचित जाति की आबादी करीब 21 प्रतिशत है. ऐसे में ओवैसी की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है, जबकि चंद्रशेखर आजाद दलित वोट बैंक में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं. इसका असर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी के चुनावी समीकरणों पर किस तरह पड़ सकता है?