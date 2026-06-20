Shinde vs Uddhav: शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस पर महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिला। एक तरफ उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आक्रामक अंदाज में खुद को बालासाहेब ठाकरे की विरासत का असली उत्तराधिकारी बताया, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे ने भावुक अपील करते हुए यहां तक कह दिया कि अगर कोई बेहतर शिवसैनिक नेतृत्व करना चाहता है तो वे पद छोड़ने को तैयार हैं। शिंदे

ने अपने भाषण में विरोधियों पर तीखे हमले किए, जबकि उद्धव ठाकरे ने पार्टी में संभावित टूट और सांसदों के पाला बदलने की अटकलों के बीच कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने का संदेश दिया।