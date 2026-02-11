Co-presented by
Omar Abdullah on India US Trade Deal: नट्स, ड्राई फ्रूट्स के ड्यूटी-फ्री इंपोर्ट से कश्मीर को नुकसान

Omar Abdullah on India US Deal: उमर अब्दुल्ला ने कहा, “मैं अभी भी यह समझने की कोशिश कर रहा हूं कि भारत-अमेरिका ट्रेड डील जम्मू कश्मीर के लिए कैसे अच्छी है? हो सकता है उन्होंने केरल में मछली पालन को बचा लिया हो, लेकिन हमारा क्या? ट्री नट्स और ड्राई फ्रूट्स को जीरो ड्यूटी पर लाने की इजाजत दी जा रही है। ये दोनों जम्मू कश्मीर के मुख्य प्रोडक्ट हैं। हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मज़बूत करने की बात करते हैं, फिर भी फलों को ड्यूटी-फ़्री इम्पोर्ट किया जा रहा है। कम से कम जम्मू कश्मीर के सेबों को तो बचाया जाना चाहिए था।”

