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08:11 | Updated:

Petrol-Diesel Price Hike: तेल कीमतों दूसरी बार बढ़ोत्तरी, फिर भी तेल कंपनियां घाटे में, समझें पूरा खेल

Petrol-Diesel Price Hike:देश की तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम जनता को बड़ा झटका देते हुए… पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है… दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे महंगा होकर 98 रुपये के पार चला गया है तो… वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में तो कीमतें 104 से लेकर 109 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू रही हैं… हैरान करने वाली बात यह है कि… महज़ एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है… इससे पहले पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को ही तेल के दाम एक झटके में 3 रुपये बढ़ाए गए थे… यानी लगातार बढ़ते दाम अब आम आदमी का दम निकाल रहे हैं…लेकिन यहां 'मुद्दा' सिर्फ यह नहीं है कि… दाम कितने बढ़े… असली मुद्दा यह समझना है कि… पिछले 4 साल से जो कीमतें स्थिर थीं… वो अचानक आग क्यों उगलने लगी हैं? आखिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा क्या हो गया कि… तेल कंपनियों को बार-बार दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्या इसकी इकलौती वजह ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव ही है… या कुछ और भी है…

Petrol-Diesel Price Hike:देश की तेल कंपनियों ने एक बार फिर आम जनता को बड़ा झटका देते हुए… पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी है… दिल्ली में पेट्रोल करीब 87 पैसे महंगा होकर 98 रुपये के पार चला गया है तो… वहीं मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे महानगरों में तो कीमतें 104 से लेकर 109 रुपये प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर को छू रही हैं…हैरान करने वाली

बात यह है कि… महज़ एक हफ्ते के भीतर यह दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है… इससे पहले पिछले शुक्रवार यानी 15 मई को ही तेल के दाम एक झटके में 3 रुपये बढ़ाए गए थे… यानी लगातार बढ़ते दाम अब आम आदमी का दम निकाल रहे हैं…लेकिन यहां ‘मुद्दा’ सिर्फ यह नहीं है कि… दाम कितने बढ़े… असली मुद्दा यह समझना है कि… पिछले 4 साल से जो कीमतें स्थिर थीं… वो अचानक आग क्यों उगलने लगी हैं? आखिर अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऐसा क्या हो गया कि… तेल कंपनियों को बार-बार दाम बढ़ाने पड़ रहे हैं? क्या इसकी इकलौती वजह ईरान-अमेरिका के बीच जारी तनाव ही है… या कुछ और भी है…

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