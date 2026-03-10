Newsletters
Produced by Ayushi Modi
02:35 | Updated:

ओम बिरला को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पेश, अमित शाह ने कैसे किया बचाव?

Lok Sabha Speaker controversy: लोकसभा के मौजूदा स्पीकर Om Birla को हटाने के लिए मंगलवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया।

Lok Sabha Speaker controversy: लोकसभा के मौजूदा स्पीकर Om Birla को हटाने के लिए मंगलवार को संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्षी दलों ने स्पीकर पर आरोप लगाया कि वे संविधान और सदन की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं और विपक्षी नेताओं को बोलने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा। कांग्रेस सांसदों ने यह भी कहा कि बार-बार रोकटोक की जाती है और यहां तक कि

नेता प्रतिपक्ष को भी अपनी बात रखने से रोका गया। इस पूरे विवाद के बीच केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि संसदीय कार्य मंत्री Kiren Rijiju के हस्तक्षेप की बात विपक्ष करता है, लेकिन ऐसा गैरजिम्मेदार विपक्ष पहले कभी नहीं देखा गया। संसद में इस मुद्दे को लेकर माहौल काफी गरम हो गया है और राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है।

