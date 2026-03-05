Nitish Kumar Resign:: बिहार की राजनीति में बुधवार यानी 4 मार्च की रात काफी हलचल भरी रही… चर्चा इस बात की रही कि… मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब पद छोड़ (nitish kumar resign) सकते हैं और राज्‍यसभा जा सकते हैं… उनकी सेहत को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जा रही थी और… पिछले नवंबर में एनडीए की बड़ी जीत के बाद जब उन्होंने शपथ ली थी… तभी से ऐसे कयास

लग रहे थे… अब कहा जा रहा है कि उनके बाहर निकलने की जमीन तैयार की जा रही है…अचानक बदले हालात में बीजेपी और सहयोगी दल जनता दल (यूनाइटेड) के नेताओं ने संकेत दिए हैं कि… नीतीश कुमार (nitish kumar) राज्‍यसभा के लिए नामांकन दाखिल कर सकते हैं… अगर ऐसा होता है तो बिहार में नए मुख्यमंत्री का रास्ता साफ हो जाएगा… सूत्रों के मुताबिक अगला मुख्यमंत्री बीजेपी का हो सकता है… हालांकि औपचारिक घोषणा अभी नहीं हुई है… तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में आखिर नीतीश कुमार को सीएम पद से हटाए जाने के पीछे क्या है वजह ?