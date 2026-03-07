Newsletters
Produced by Sudhanshu Maheshwari
नीतीश कुमार और जेडीयू का भविष्य क्या होगा? यहां देखें बिहार की शुद्ध देसी राजनीति

Nitish Kumar Resign:बिहार (Bihar News) के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार (Chief Minister Nitish Kumar) राज्यसभा (Rajya Sabha) जा रहे हैं। इस खबर ने सभी को हैरत में डाल दिया। जिस नेता ने 20 सालों तक सीएम की कुर्सी ना छोड़ी हो, वो आखिर कैसे अचानक से राज्यसभा (Nitish Kumar Going Rajya Sabha) जाने को तैयार हो गया। ऐसी ही देश की राजनीति जहां पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। नीतीश कुमार (Nitish Kumar) के राज्यसभा जाने के अपने मायने हैं। उनके जाने से जेडीयू (JDU) के भविष्य पर भी अंधकार के बादल मंडराते हैं। खुद नीतीश कुमार का भविष्य भी अब राजनीति में कैसा रहने वाला है, इसे लेकर सवाल है। इसी मुद्दे पर करते हैं आज की शुद्ध देसी राजनीति

