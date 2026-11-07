अमेरिकी मिडटर्म चुनाव 2026 के साथ लॉस एंजिलिस मेयर का भी चुनाव हुआ है. यह चुनाव भारतवंशी नित्या रमन ने चुनाव जीता है. उन्होंने 73 वर्षीय डेमोक्रेट्स उम्मीदवार करेन बास को चुनाव हरा दिया है. करेन को अमेरिकी राजनीति का पुराना और अनुभवी चेहरा माना जाता है. नित्या रमन पेशे से अर्बन प्लानर यानी शहरी विकास की एक्सपर्ट हैं. 5 नवंबर तक सामने आए चुनावी नतीजों में नित्या रमन ने

बढ़त बना ली है. जब करीब 76 फीसदी वोटों की गिनती हुई, तब नित्या को 52 फीसदी और करेन बास को 48 फीसदी वोट मिले. इसके बाद करेन बास ने अपनी हार स्वीकार कर ली और नित्या को फोन करके जीत की बधाई दी. लेकिन इस चुनाव को सिर्फ एक भारतीय मूल की महिला की जीत के तौर पर देखना सही नहीं होगा. इसके पीछे लॉस एंजिलिस के लोगों की नाराजगी, शहर की समस्याएं और अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर बदलती राजनीति की कहानी भी छिपी है.