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Nida Khan Bail : भगवान श्रीकृष्ण का नाम लेकर मिली जमानत | TCS धर्मांतरण मामला | कोर्ट के आदेश की पूरी कहानी

Produced by khajan pandey
09:07 | Updated:

नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। टीसीएस की पूर्व कर्मचारी निदा खान को अदालत ने जमानत दे दी है। लेकिन इस जमानत आदेश की सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी को लेकर हो रही है, जिसमें न्यायाधीश ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को भगवान श्रीकृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने के आघात और सामाजिक कलंक का सामना नहीं करना चाहिए।

नासिक के चर्चित टीसीएस धर्मांतरण मामले में बड़ा मोड़ आ गया है। टीसीएस की पूर्व कर्मचारी निदा खान को अदालत ने जमानत दे दी है। लेकिन इस जमानत आदेश की सबसे ज्यादा चर्चा उस टिप्पणी को लेकर हो रही है, जिसमें न्यायाधीश ने भगवान श्रीकृष्ण के जन्म का उदाहरण देते हुए कहा कि किसी भी बच्चे को भगवान श्रीकृष्ण की तरह जेल में जन्म लेने के आघात और सामाजिक कलंक

का सामना नहीं करना चाहिए। निदा खान पर महिला सहकर्मियों के कथित उत्पीड़न, धर्म परिवर्तन के लिए कथित दबाव, ब्रेनवॉश करने और अन्य गंभीर आरोप लगे हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, अदालत ने यह टिप्पणी क्यों की और किन शर्तों पर जमानत दी गई? इस वीडियो में जानिए इस पूरे मामले की आसान भाषा में पूरी कहानी।

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