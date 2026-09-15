UPI Payment New Rule:2000 Rupees से ज्यादा के ट्रांजेक्शन पर कितना वसूलेगी सरकार?

UPI Payment New Rule:अगर आप UPI से payment करते हैं तो अभी आपके लिए सबसे बड़ी बात ये है कि 2,000 तक के UPI payment पर कोई charge नहीं लगेगा. अब ये जान लीजिए कि पहले से ये नियम था कि UPI पेमेंट पर कोई चार्ज नहीं लगेगा. Finance Ministry ने 14 सितंबर को notification जारी करके साफ कर दिया है कि बैंक और payment system providers 2,000 तक के

UPI transactions पर कोई charge नहीं लगा सकते. RuPay debit card payments पर भी कोई charge नहीं लगाया जा सकता.यानी अगर आपने किसी दुकान पर ₹500, ₹1,000 या ₹2,000 का payment UPI से किया, तो इस transaction पर आपसे कोई extra charge नहीं लिया जा सकता.