UPI Payment New Rule:UPI पेमेंट पर सरकार कितना चार्ज वसूलने जा रही है सरकार, किसे होगा फायदा?

UPI Payment New Rule: क्या अब UPI से पेमेंट करने पर आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे? 14 सितंबर 2026 की रात से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक पर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं…और इसका जवाब भी कई लोग देने की कोशिश कर रहे हैं…लेकिन समझ किसी को कुछ नहीं आ रहा है…ये जानकारियां लोगों को और भी ज्यादा कन्फूज कर रही हैं… इस बीच सरकार ने मंगलवार, 15

सितंबर को UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए…Merchant Discount Rate यानी MDR सिस्टम का ऐलान कर दिया है… नए नियम के तहत “2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR” लगेगा…इसका सीधा मतलब ये नहीं है कि… ग्राहक के UPI पेमेंट पर 0.4 फीसदी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा…लेकिन सवाल वही है…0.4 फीसदी जो चार्ज है वो भरेगा कौन? क्या इसका असर कंज्यूमर पर नहीं पड़ेगा?