Benjamin Netanyahu UAE Visit: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार यानी 27 सितंबर को UAE की राजधानी अबू धाबी का दौरा किया… जहां उन्होंने UAE के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात की…इस मुलाकात की पुष्टि UAE की सरकारी समाचार एजेंसी WAM ने की है… दोनों नेताओं के बीच UAE और इजरायल के रिश्तों को मजबूत करने और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई है… इजराइली अधिकारियों

के मुताबिक, बातचीत में ईरान का मुद्दा भी शामिल था…लेकिन इस मुलाकात की चर्चा सिर्फ इसलिए नहीं हो रही है कि नेतन्याहू UAE पहुंचे…इसके पीछे 7 अक्टूबर 2023 के हमास हमले से जुड़ा एक बड़ा विवाद भी है…सितंबर में इजराइली अखबार ‘हारेट्ज़’ की एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि… 7 अक्टूबर के हमले से करीब 10 दिन पहले UAE के राष्ट्रपति ने नेतन्याहू को फोन पर चेतावनी दी थी…दावे के मुताबिक… उन्हें बताया गया था कि हमास के तत्कालीन नेता याह्या सिनवार कोई बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहे हैं… रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि… UAE की तरफ से इजराइली खुफिया एजेंसी को भी चेतावनी दी गई थी…