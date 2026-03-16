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06:26 | Updated:

Iran Israel War: मौत की अफवाहों के बाद कॉफी पीते दिखे नेत्यनाहू, ईरान ने दी जान से मारने की धमकी!

Iran Israel War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक मौत की अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन अब खुद नेतन्याहू  ने सामने आकर इन खबरों पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में नेतन्याहू एक शॉप में आराम से कॉफी पीते नजर आए हैं। और कैमरे से बात करते हुए हंसते हुए कहते हैं “लोग कह रहे हैं कि बीबी मर गया है… क्या आप भी यही पूछ रहे हैं?” इसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाते हुए मजाक में कहा कि, लोग उनकी उंगलियां भी गिन सकते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाह पर विराम लग गया है। 

Iran Israel War: इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर सोशल मीडिया पर अचानक मौत की अफवाहें फैलने लगीं। लेकिन अब खुद नेतन्याहू  ने सामने आकर इन खबरों पर मजेदार अंदाज में जवाब दिया है। हाल ही में सामने आए एक वीडियो में नेतन्याहू एक शॉप में आराम से कॉफी पीते नजर आए हैं। और कैमरे से बात करते हुए हंसते हुए कहते हैं “लोग कह रहे हैं कि बीबी

मर गया है… क्या आप भी यही पूछ रहे हैं?” इसके बाद उन्होंने अपने दोनों हाथ कैमरे के सामने दिखाते हुए मजाक में कहा कि, लोग उनकी उंगलियां भी गिन सकते हैं। इस वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर चल रहे अफवाह पर विराम लग गया है।

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