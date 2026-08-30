Nepal Flood: 3,000 लोग लापता, हाईड्रोपावर सुरंगों में 898 लोग फंसे | भारत ने भेजी बड़ी मदद

Nepal Flood Update: नेपाल-तिब्बत में विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन से तबाही का सिलसिला अभी थमा नहीं है। खबर लिखे जाने तक 682 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि करीब 3,000 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बचाव दल मलबे और प्रभावित इलाकों में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। नेपाल के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाले करीब 898 कर्मचारी बाढ़ और मलबे के बीच

फंस गए, जिनमें से 361 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। त्रिशूली-3ए हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की सुरंग में बचाव अभियान सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अंदर फंसे लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए 6 इंच के पाइप के जरिए हवा पहुंचाई जा रही है और बचाव दल सुरंग तक पहुंचने के लिए मलबा हटाने में जुटे हैं।