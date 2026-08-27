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Nepal Flood News: नेपाल में तबाही की असली वजह क्या? Ice-Rock खिसकने से फ्लैश फ्लड तक समझिए

Produced by pramodyadav
08:40 | Updated:

Nepal Flood News : नेपाल में आई भीषण तबाही (nepal flood) के पीछे आखिर क्या वजह थी? रसुवा जिले में आए Flash Flood और Mudslide ने भारी तबाही मचाई. वैज्ञानिक अब जांच कर रहे हैं कि क्या ऊंचाई वाले इलाके से आया Ice-Rock Avalanche इस त्रासदी की वजह बना. इस बीच नेपाल में कम से कम 162 लोगों की मौत हुई है और 403 लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं. इनमें 341 विदेशी नागरिक हैं. 105 भारतीय नागरिकों और 37 NRIs के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है. भारत ने राहत और बचाव के लिए नेपाल को 10 टन Humanitarian Aid भेजी है.

Nepal Flood News : नेपाल में आई भीषण तबाही के पीछे आखिर क्या वजह थी? रसुवा जिले में आए Flash Flood और मडस्लाइड ने भारी तबाही मचाई. वैज्ञानिक अब जांच कर रहे हैं कि क्या ऊंचाई वाले इलाके से आया Ice-Rock खिसकने की वजह इस त्रासदी की वजह बना. इस बीच नेपाल में कम से कम 162 लोगों की मौत हुई है और 403 लोग अब भी लापता बताए जा

रहे हैं. इनमें 341 विदेशी नागरिक हैं. 105 भारतीय नागरिकों और 37 NRIs के भी लापता होने की जानकारी सामने आई है. भारत ने राहत और बचाव के लिए नेपाल को 10 टन Humanitarian Aid भेजी है.

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