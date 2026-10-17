Neha Bora Released | अभिजीत दीपके पर क्या एक्शन ? रातभर परेशान रहे CJP के साथी

Neha Bora Released: दिल्ली में CJP की तिरंगा यात्रा के बाद अब अभिजीत दीपके और नेहा बोरा की हिरासत का मामला चर्चा में है. 16 अक्टूबर को कनॉट प्लेस में प्रस्तावित ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च से पहले दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके और AISA की अध्यक्ष नेहा बोरा को हिरासत में लिया था. नेहा बोरा की रिहाई के बाद भी अभिजीत दीपके को लेकर

सवाल उठ रहे थे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, दीपके के खिलाफ BNSS की धाराओं 126 और 170 के तहत कार्रवाई की गई है और उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना है.