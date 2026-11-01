Neha Bora on Gyanesh Kumar: ‘जेल में बंद होंगे…’ सांसदों के बीच गरजीं AISA अध्यक्ष

Neha Bora on Gyanesh Kumar: मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विपक्ष की ‘मॉक संसद’ में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने ऐसा बयान दिया, जिसकी खूब चर्चा हो रही है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम में सांसदों और विपक्षी नेताओं के बीच नेहा बोरा ने ज्ञानेश कुमार को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि उनके खिलाफ सिर्फ महाभियोग ही नहीं चलेगा, बल्कि

उन्हें जेल भी जाना होगा. नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग में तकनीक और सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों को छिपाया जा रहा है. उन्होंने फॉर्म-6 में बदलाव और युवाओं के मतदान के अधिकार को लेकर भी सवाल उठाए. उनके मुताबिक, यह लोकतंत्र और संविधान पर हमला है. उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर एक खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाया.