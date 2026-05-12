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Produced by Shubham Garg
08:30 | Updated:

नीट यूजी 2026 परीक्षा के 150 सवाल कैसे हुए दो दिन पहले आउट?

3 मई को देशभर में NEET UG 2026 की परीक्षा हुई थी। आशंका है कि परीक्षा का पर्चा पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई स्‍टूडेंट्स के पास हाथ से लिखा हुआ गेस पेपर मिला है जिसके सवाल असल परीक्षा से मैच हो रहे हैं।

NEET UG 2026 Paper: 3 मई को आयोजित NEET UG 2026 परीक्षा को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। आशंका जताई जा रही है कि परीक्षा का पेपर पहले ही लीक हो गया था। राजस्थान में कई छात्रों के पास हाथ से लिखा हुआ ऐसा गेस पेपर मिला है, जिसके सवाल असली परीक्षा से मेल खाते बताए जा रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान SOG ने

10 मई को बड़ी कार्रवाई की। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर देहरादून, सीकर और झुंझुनू से कुल 13 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। इनमें सीकर के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े करियर काउंसलर का नाम भी सामने आया है।

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