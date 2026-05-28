CBSE OSM Controversy: नीट,एसएससी, सीबीएसई सब लीक, सरकार पर से कहां हुई चूक, क्या शिक्षा मंत्री देंगे इस्तीफा

CBSE OSM Controversy:NEET-SSC Paper Leak: पिछले कुछ समय से देश में ऐसा लग रहा है कि… ईमानदार छात्रों की किस्मत के साथ, उनके मां-बाप के खून-पसीने की कमाई के साथ मजाक चल रहा है… चाहे देश के सबसे बड़े मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम NEET की बात हो… देश के करोड़ों युवाओं को सेना और सुरक्षाबलों में नौकरी देने वाली SSC GD की परीक्षा हो… या फिर देश के बच्चों के भविष्य

की नींव रखने वाला CBSE का बोर्ड एग्जाम हो… देश की कोई भी बड़ी परीक्षा अब पेपर लीक माफियाओं के चंगुल से सुरक्षित नहीं बची है…सोचिए, एक छात्र जो कड़कड़ाती ठंड और तपती गर्मी में… अपनी पूरी जवानी एक अदद नौकरी या एक अच्छी सीट के लिए दांव पर लगा देता है… उसे एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही पता चलता है कि… जिस पेपर को उसने अपनी जिंदगी समझकर सॉल्व किया था… वो तो चंद रुपयों के लिए बाजार में पहले ही बिक चुका था… यह सिर्फ पेपर लीक नहीं है… यह इस देश के करोड़ों होनहार युवाओं के सपनों का सरेआम मर्डर है… सरकारें बदलती हैं, कड़े कानून बनाने के खोखले दावे किए जाते हैं… जांच बैठाई जाती है, लेकिन नतीजा क्या निकलता है? हर बार पेपर लीक माफिया पूरे सिस्टम के मुंह पर तमाचा मारकर निकल जाते हैं… और आखिर में रोता है सिर्फ वो गरीब और मिडिल क्लास छात्र, जिसकी पूरी जिंदगी उस एक परीक्षा पर टिकी होती है…

तो आखिर ऐसा क्या हो गया है कि देश की सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली एजेंसियां भी इन पेपर लीक माफियाओं के सामने घुटने टेक चुकी हैं…? क्यों NEET, SSC GD और CBSE जैसी बड़ी परीक्षाओं की साख आज पूरी तरह मिट्टी में मिल चुकी है…? और सबसे बड़ा सवाल— युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाला यह खेल आखिर कब और कैसे रुकेगा?