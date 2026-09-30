Neeru Dhanda Gold Medal: 3 एकड़ जमीन, उधार की बंदूक और एशियन गेम्स का गोल्ड | Emotional Story

Neeru Dhanda Gold Medal: हरियाणा के जींद की नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स 2026 में महिला ट्रैप शूटिंग का स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया। नीरू एशियन गेम्स में महिला ट्रैप की व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं और फाइनल में 30 में से 28 निशाने लगाकर नया एशियाई रिकॉर्ड भी बनाया। लेकिन इस गोल्ड के पीछे सिर्फ जीत नहीं, बल्कि संघर्ष की लंबी कहानी है।

शुरुआती दौर में नीरू के परिवार के लिए शूटिंग का महंगा सामान जुटाना आसान नहीं था और उन्होंने अपने चचेरे भाई लक्ष्य श्योरण की बंदूक से अभ्यास शुरू किया। 2018 एशियन गेम्स में लक्ष्य के रजत पदक से प्रेरित होकर नीरू ने कबड्डी छोड़कर शूटिंग को अपना रास्ता बनाया। बीमारी और अस्पताल में भर्ती होने के कुछ ही दिनों बाद एशियन गेम्स में उतरकर नीरू ने जिस तरह गोल्ड जीता, उसने उनकी कहानी को और खास बना दिया।