NCERT 8th Class Book Changes 2026: कक्षा 8 की किताब में कौन कौन से बदलाव हुए हैं ?

इसके आलावा एनसीईआरटी की नई कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान की किताब में स्वतंत्रता आंदोलन और विभाजन के घटनाक्रम को अधिक विस्तृत और बहुआयामी तरीके से प्रस्तुत किया गया है। आजादी के कारणों, विभाजन की परिस्थितियों और ऐतिहासिक घटनाओं को नए संदर्भ में समझाने की कोशिश की गई है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पाठ्यक्रम में हो रहे व्यापक सुधारों का हिस्सा है।

NCERT 8th Class Book Changes 2026: राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने सोमवार 23 फरवरी, 2026 को कक्षा 8 की नई सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक को जारी किया है, जिसमें इस बार “हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका” अध्याय के अंतर्गत “न्यायपालिका में भ्रष्टाचार” पर अलग से सेक्शन जोड़ा गया है। पुरानी किताब में जहां केवल न्यायपालिका की संरचना, स्वतंत्र न्यायपालिका की अवधारणा और न्याय तक पहुंच पर

चर्चा थी, वहीं नई किताब में न्याय व्यवस्था की चुनौतियों, भ्रष्टाचार और लंबित मामलों जैसे टॉपिक्स को भी शामिल किया गया है।

