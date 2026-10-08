Nana Patekar Passed Away : 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर की मौत, जानें आखिरी पलों में क्या हुआ?

Nana Patekar Death : नाना पाटेकर नहीं रहे. 75 साल की उम्र में गोवा स्थित अपने घर पर उनका निधन हो गया. अस्पताल के डॉक्टर के मुताबिक नाना पाटेकर को करीब 4:20-4:30 बजे अस्पताल लाया गया था. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उन्हें CPR दिया जा रहा था. डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट से 1 घंटे तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका.डॉक्टर के मुताबिक

रात करीब 2:30 बजे नाना पाटेकर ने अपने एक दोस्त को मैसेज किया था कि उनकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है. दोस्त ने मैसेज बाद में देखा और करीब 4 बजे उनके घर पहुंचा. उस समय नाना पाटेकर पसीना छोड़ रहे थे और उनकी हालत बिगड़ चुकी थी. देखिए डॉक्टर ने क्या क्या बताया.