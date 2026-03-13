Newsletters
Iran-US War: मोजतबा खामेनेई का पूरा प्लान तैयार, अमेरिका को दी चेतावनी, दुनिया चुकाएंगी कीमत?

Iran-US War: ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने पद संभालने के बाद अपने पहले संदेश में कहा है कि… स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद रहना चाहिए। खामेनेई ने कहा कि वह उन बहादुर लड़ाकों को धन्यवाद देना चाहते हैं। जो ऐसे समय में बेहतरीन काम कर रहे हैं जब उनका देश दबाव और हमलों से घिरा हुआ है। अयातुल्लाह अली खामेनेई के बेटे मोजतबा  ने चेतावनी देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र में सभी अमेरिकी ठिकानों को तत्काल बंद किया जाना चाहिए। तो आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में ईरान के सुप्रीम लीडर ने अपने पहले संदेश में क्या कुछ कहा है ?

