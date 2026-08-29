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अकाउंट बैन, वीजा रद्द और ममदानी का विरोध… मोहन भागवत के दौरे पर क्या-क्या हुआ?

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

RSS ने इसी साल मई में ये जानकारी दी थी कि संगठन अमेरिका सहित कई विदेशी देशों में कार्यक्रमों और यात्राओं की योजना बना रहा है। संघ के अनुसार, इन प्रयासों का एक बड़ा मकसद उन धारणाओं का जवाब देना भी है, जिनके तहत RSS को कभी-कभी अर्धसैनिक संगठन के रूप में देखा जाता है.

Mohan Bhagwat US Visit: RSS प्रमुख मोहन भागवत के न्यूयॉर्क दौरे को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका पहुंचने के बाद भागवत ने भारतीय-अमेरिकियों के साथ राउंडटेबल मीटिंग की और कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। इसी बीच उनके अमेरिकी वीजा को रद्द करने की मांग भी सामने आई है। न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी पहले ही भागवत के कार्यक्रम का खुला विरोध कर चुके हैं। वहीं, American

Hindus for Engagement and Dialogue (AHEAD Forum) द्वारा आयोजित Universal Oneness Celebration को लेकर भी सोशल मीडिया पर विवाद देखने को मिला। संगठन का X अकाउंट कुछ समय के लिए सस्पेंड हुआ और बाद में बहाल कर दिया गया। इस पूरे मामले में USCIRF की वीजा रद्द करने की अपील, RSS का जवाब, ममदानी का विरोध, मैरी मिलबेन की प्रतिक्रिया और न्यूयॉर्क में मोहन भागवत के कार्यक्रमों को लेकर क्या कुछ हुआ…. इस वीडियो में जानिए पूरी कहानी।

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