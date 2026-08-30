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Mohan Bhagwat in New York: RSS प्रमुख के ‘मुस्लिम नहीं तो हिंदू नहीं’ बयान पर भारत में सियासी घमासान

Produced by khajan pandey
11:52 | Updated:

अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम और सह-अस्तित्व को लेकर दिए बयान पर भारत की राजनीति गरमा गई है। भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह खुद को हिंदू नहीं कह सकता। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरजेडी सांसद मनोज झा और मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया दी है।

Mohan Bhagwat Hindu-Muslim Remark: अमेरिका के न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हिंदू-मुस्लिम और सह-अस्तित्व को लेकर दिए बयान पर भारत की राजनीति गरमा गई है। भागवत ने कहा कि अगर कोई हिंदू यह सोचता है कि भारत में मुसलमान नहीं होने चाहिए, तो वह खुद को हिंदू नहीं कह सकता। उनके इस बयान के बाद कांग्रेस नेता राशिद अल्वी, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, आरजेडी सांसद

मनोज झा और मौलाना साजिद रशीदी ने प्रतिक्रिया दी है। मोहन भागवत ने न्यूयॉर्क में आयोजित ‘वन वर्ल्ड, वन ह्यूमैनिटी’ कार्यक्रम में कहा कि हिंदू होने का मतलब यह मानना है कि अलग-अलग रास्ते एक ही मंजिल तक पहुंचते हैं। उन्होंने धर्म अलग-अलग होने के बावजूद मानवता को एक बताया। उनके बयान को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं और पूछा है कि अमेरिका में कही गई इन बातों का असर भारत में क्यों नहीं दिखाई देता।

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