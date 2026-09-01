Mohan Bhagwat in usa: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने शनिवार को न्यूयॉर्क में एक सम्मेलन के दौरान हिंदू धर्म और मानवता की एकता को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि जो हिंदू यह मानता है कि मुसलमानों को भारत से बाहर निकाल देना चाहिए, वह हिंदू नहीं रह सकता। मोहन भागवत ने कहा कि मानवता की एकता की हिंदू अवधारणा में किसी को इस तरह बाहर करने की कोई

जगह नहीं है। भागवत के इस बयान के बाद राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। कुछ लोगों ने उनके बयान का समर्थन किया है, जबकि कुछ लोगों की इस पर अलग राय है।