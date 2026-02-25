‘Mohammed Deepak’ बनकर खड़ा हुआ इंसानियत का सिपाही,राहुल से मिलकर क्या कहा

Mohammed Deepak News : 26 जनवरी को दीपक अपने दोस्तों के साथ एक दुकान पर बैठा था, तभी कुछ युवक एक बुजुर्ग दुकानदार से बदतमीजी करने लगे। दीपक ने इसका विरोध किया और उनसे सवाल किया। इसके बाद उसका नाम पूछकर उसे निशाना बनाया गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ, धमकियां मिलने लगीं। पुलिस ने भीड़ के बजाय दीपक को ही हिरासत में लिया। 150 से ज्यादा लोगों ने

उसके जिम के बाहर हंगामा किया, जिससे उसका काम ठप हो गया। परिवार पर भी असर पड़ा। फिर भी दीपक नहीं टूटा। उसने इंसानियत, संविधान और देश की एकता के लिए मजबूती से खड़े होकर मिसाल कायम की।