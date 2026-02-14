Co-presented by
Mohammed Deepak: जिम बंद होने की कगार पर,15 सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स ने खरीदी मेंबरशिप

वीडियो वायरल होने के बाद 28 जनवरी को बजरंग दल के 150-200 लोग (देहरादून से) दीपक के घर/जिम पर पहुंचे, गाली-गलौज की, परिवार को धमकाया। पुलिस ने दीपक को सुरक्षा के लिए थाने में रखा। दीपक ने भी शिकायत की, लेकिन उनके खिलाफ भी FIR दर्ज हुई (जबकि विरोधियों पर कार्रवाई नहीं हुई लगती है)। दीपक का स्वास्थ्य खराब था, बुखार था, और वे बार-बार पूछते हैं कि न्याय के लिए लड़ाई लड़ने पर उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। देखिये उनका इंटरव्यू

Mohammed Deepak Interview: 26 जनवरी को कोटद्वार में बजरंग दल के सदस्यों ने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार से उनकी 30+ साल पुरानी दुकान का नाम (“बाबा”) बदलने की मांग की। दीपक कुमार ने हस्तक्षेप कर उन्हें रोका और नाम पूछने पर कहा “मोहम्मद दीपक” – एकता का संदेश देते हुए। वीडियो वायरल हुआ, फिर विरोधियों ने धमकियां दीं, विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने दोनों पक्षों पर FIR की, लेकिन दीपक

को लगता है न्याय उल्टा हो रहा है। वे कहते हैं – हमने गलत के खिलाफ आवाज उठाई, फिर भी हम पर ही क्यों? यह घटना साम्प्रदायिक सद्भाव और असहिष्णुता की बहस छेड़ती है।

