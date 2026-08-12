Modi-Sukhbir Meeting: पंजाब में BJP-SAD गठबंधन पर पेंच कहां?

Modi-Sukhbir Meeting : न्यूज़रूम चौपाल’ में आज बात पंजाब की सियासत, दिल्ली की लक्ष्मी योजना और IPL से जुड़ी बड़ी खबरों की. संसद परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और SAD अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल की मुलाकात के बाद BJP और अकाली दल के बीच फिर गठबंधन की अटकलें तेज हैं. लेकिन क्या दोनों दल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले फिर साथ आएंगे और गठबंधन में पेंच कहां है? दिल्ली

में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने AAP विधायक अनिल झा पर निशाना साधा है. लक्ष्मी योजना के समर्थन पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए उनका कथित वीडियो वायरल होने के बाद विवाद शुरू हुआ है. वहीं IPL 2026 के बाद हार्दिक पंड्या को लेकर भी अटकलें जारी हैं. रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने गुजरात टाइटंस में वापसी की इच्छा जताई थी, लेकिन फ्रेंचाइजी ने उनकी मांग स्वीकार नहीं की.