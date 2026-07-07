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मोदी सरकार की नई कैबिनेट को लेकर आई बड़ी खबर, शिक्षा मंत्रालय से जुड़ रहा राघव चड्ढा का नाम!

Produced by Shubham Garg
07:00 | Updated:

मोदी कैबिनेट में बड़ा फेरबदल होने वाला है। और इस फेरबदल के केंद्र में जो सबसे बड़ा नाम है, वो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का। कहा जा रहा है कि आने वाले समय में जो नई कैबिनेट बनेगी, वो असल में पीएम मोदी की नहीं बल्कि "अमित शाह की कैबिनेट" होगी।

Modi Cabinet Reshuffle 2026: क्या मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल करने जा रही है? दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में इस समय इसी चर्चा ने जोर पकड़ रखा है। गृह मंत्री अमित शाह की भूमिका, शिक्षा मंत्रालय में संभावित बदलाव, धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अटकलें और नए चेहरों की एंट्री…. इन सभी सवालों पर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हैं। NEET परीक्षा विवाद और युवाओं के

बीच बढ़ते असंतोष के बाद क्या सरकार बड़ा राजनीतिक संदेश देना चाहती है? क्या शिक्षा मंत्रालय में बदलाव होगा? और किन नेताओं को मिल सकती है नई जिम्मेदारी?

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