Modi Cabinet Reshuffle 2026: मोदी सरकार में बड़े कैबिनेट फेरबदल की अटकलों ने दिल्ली के सियासी गलियारों में हलचल बढ़ा दी है। रिपोर्ट्स और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे से लौटने के बाद मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव संभव है। इस संभावित फेरबदल में 20 से 25 मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी और करीब 30 नए चेहरों की एंट्री की चर्चा है। हालांकि, इन दावों पर अभी

कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। नितिन गडकरी के बयान, बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम, उत्तर प्रदेश के केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक के नाम, NDA सहयोगियों की मांग, चिराग पासवान के मंत्रालय की दावेदारी और महाराष्ट्र से श्रीकांत शिंदे के नाम ने कैबिनेट विस्तार की चर्चाओं को और तेज कर दिया है। वहीं निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, अनुराग ठाकुर, राघव चड्ढा और संजय झा समेत कई नेताओं के नाम भी संभावित बदलावों के संदर्भ में चर्चा में हैं।