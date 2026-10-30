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MLC Elections: भारत में किन चुनावों में आज भी बैलेट पेपर से होती है वोटिंग? EVM से कितना अलग?

Produced by Pramod Yadav
08:20 | Updated:

EVM vs Ballot Paper: भारत में चुनाव (Indian Elections) का नाम आते ही EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चर्चा होती है, लेकिन देश में आज भी कई चुनाव बैलेट पेपर (Ballot Paper) से कराए जाते हैं. पंचायत चुनाव (Panchayat Chunav) से लेकर MLC और राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Chunav) तक, आखिर किन चुनावों में कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल होता है? MLC और राज्यसभा चुनावों में बैलेट पेपर (Ballot Paper) ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और कैसे तय होती है उम्मीदवारों की जीत? इस रिपोर्ट में समझिए EVM और बैलेट पेपर (Ballot Paper) से जुड़े चुनावी नियम और पूरा गणित.

EVM vs Ballot Paper: भारत में चुनाव का नाम आते ही EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चर्चा होती है, लेकिन देश में आज भी कई चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं. पंचायत चुनाव  से लेकर MLC और राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Chunav) तक, आखिर किन चुनावों में कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल होता है? MLC और राज्यसभा चुनावों में बैलेट पेपर  ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या

है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और कैसे तय होती है उम्मीदवारों की जीत? इस रिपोर्ट में समझिए EVM और बैलेट पेपर  से जुड़े चुनावी नियम और पूरा गणित.

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