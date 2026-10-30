MLC Elections: भारत में किन चुनावों में आज भी बैलेट पेपर से होती है वोटिंग? EVM से कितना अलग?

EVM vs Ballot Paper: भारत में चुनाव का नाम आते ही EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की चर्चा होती है, लेकिन देश में आज भी कई चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाते हैं. पंचायत चुनाव से लेकर MLC और राज्यसभा चुनाव (Rajya Sabha Chunav) तक, आखिर किन चुनावों में कागज के मतपत्रों का इस्तेमाल होता है? MLC और राज्यसभा चुनावों में बैलेट पेपर ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्या

है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम और कैसे तय होती है उम्मीदवारों की जीत? इस रिपोर्ट में समझिए EVM और बैलेट पेपर से जुड़े चुनावी नियम और पूरा गणित.