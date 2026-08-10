VB-G RAM G Yojana Explained: देश के करोड़ों ग्रामीण मजदूरों के लिए रोजगार को लेकर चिंता बढ़ाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। जुलाई 2026 में नई ग्रामीण रोजगार योजना के तहत 7.67 करोड़ मानव-दिवस रोजगार दिए गए, जबकि जुलाई 2025 में मनरेगा के तहत 15.33 करोड़ मानव-दिवस रोजगार मिला था। यानी आंकड़ों के मुताबिक रोजगार में करीब 50 प्रतिशत की गिरावट दर्ज हुई। इस वीडियो में समझिए कि मनरेगा की

जगह लागू की गई ‘विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ यानी VB-G RAM G योजना में क्या बदलाव किए गए हैं और इसका ग्रामीण मजदूरों पर क्या असर पड़ सकता है।