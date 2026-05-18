NEET Paper Leak 2026: पेपर लीक में CBI के हत्थे चढ़ा मास्टमाइंड,जानें कैसे ब्यूटीशियन ने रची साजिश

NEET Paper Leak 2026: देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में जांच जैसे-जैसे आगे बढ़ रही है… वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं… इस बार CBI की जांच एक ऐसी महिला तक पहुंची है… जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं था… पुणे के सुखसागर नगर में ब्यूटी पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे को इस पूरे रैकेट का मास्टमाइंड बताया

जा रहा है… जानकारी के मुताबिक मनीषा छात्रों को नामी स्कूलों और कोचिंग टीचरों से मिलवाने का काम करती थी… और इसके बदले कमीशन कमाती थी… लेकिन जांच एजेंसियों का दावा है कि इस बार उसने सिर्फ ट्यूशन टीचर नहीं दिलवाए… बल्कि सीधे NEET का लीक पेपर छात्रों तक पहुंचाया… आरोप है कि इस पूरे खेल में प्रति छात्र 10 लाख रुपये तक लिए गए है… जब इस नेटवर्क के तार एक ब्यूटी पार्लर से जुड़े तो CBI अधिकारी भी हैरान रह गए… अब सवाल उठ रहे हैं कि… आखिर यह पूरा नेटवर्क कैसे काम करता था, पेपर कहां से लीक हुआ और जांच एजेंसियों को अब तक क्या सबूत मिले हैं… तो आइए, मुद्दा समझों के इस एपिसोड में जानते हैं इस खुलासे के बारे में… नमस्कार मेरा नाम है प्रमोद…और आप देख रहे हैं जनसत्ता…