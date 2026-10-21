भारत और पाकिस्तान के साथ अमेरिका के रिश्तों को लेकर ट्रंप प्रशासन का क्या रुख है? The Indian Express से एक्सक्लूसिव बातचीत में अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने भारत-अमेरिका संबंधों, पाकिस्तान के साथ अमेरिकी रिश्तों और दोनों देशों के बीच Trade Deal पर अपनी बात रखी.

मार्को रुबियो ने कहा कि पाकिस्तान समेत दुनिया के किसी भी देश के साथ अमेरिका के संबंध भारत के साथ उसके रिश्तों की कीमत पर नहीं होंगे. उन्होंने ये भी बताया कि अमेरिका और भारत ऊर्जा सहयोग को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं. बातचीत में वेनेजुएला के भारी कच्चे तेल, भारत की रिफाइनिंग क्षमता, रिलायंस के निवेश और एलन मस्क के स्टारलिंक से जुड़े विवाद पर भी सवाल पूछे गए. देखिए The Indian Express के इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में मार्को रुबियो ने क्या कहा.