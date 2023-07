Manipur Violence: मणिपुर में पुरुषों के एक समूह द्वारा दो महिलाओं को सड़क पर नग्न घुमाने का एक भयानक वीडियो सोशल मीडिया(manipur viral video 2023) पर व्यापक रूप से साझा किया गया है, जिसकी बड़े पैमाने पर निंदा की जा रही है और कार्रवाई की मांग की गई है। एक आदिवासी संगठन(kuki meitei) ने आरोप लगाया है कि दोनों महिलाओं(manipur girl violence) के साथ पास के एक खेत में सामूहिक बलात्कार किया गया। इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम (आईटीएलएफ) के एक बयान के अनुसार, यह घटना राज्य की राजधानी इंफाल से लगभग 35 किलोमीटर दूर कांगपोकपी जिले में 4 मई को हुई।

A horrific video of two women being paraded naked on a road by a group of men in Manipur has been shared widely on social media, drawing massive condemnation and calls for action. The two women were gang-raped in a nearby field, a tribal organisation has alleged. The incident happened on May 4 in Kangpokpi district, some 35 km from state capital Imphal, according a statement by the Indigenous Tribal Leaders’ Forum (ITLF).