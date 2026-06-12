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TMC Crisis : ममता बनर्जी का ये दांव बन सकता है, बागी सांसदों के लिए मुसीबत,जानें पूरा नियम

Produced by pramodyadav
09:30 | Updated:

TMC Crisis : TMC से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है… न्यूज एजेंसी ANI सूत्रों के मुताबिक, दावा किया गया है कि… इस लिस्ट में 19 सांसदों ने दस्तखत किए हैं… इन सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को 18 मई को पत्र लिखा था…इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सयानी घोष और यूसुफ पठान जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं… ये सभी एक वक्त में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं… सयानी घोष की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था…लेकिन ये सियासत है…यहां कब किसका दुश्मन और कब किसका दोस्त बन जाए…ये कहना बड़ा मुश्किल है… लेकिन सवाल अब भी यही है… क्या सत्ता गंवाने के बाद TMC खत्म हो जाएगी… पार्टी बचाने के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं करने वाली हैं ? क्योंकि इन बागियों के खिलाफ अभी तक ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है…और ना ही अभिषेक बनर्जी ने अभी तक कुछ कहा है… सिर्फ उनकी मुलाकात इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच हुई है… तो आइए 'मुद्दा समझो' के इस एपिसोड में जानते हैं…क्या सच में TMC के बागी गुट पार्टी तोड़ सकते हैं ? या फिर अभी ममता का आखिरी दांव अभी बाकी है ? और साथ ये भी कानून क्या कहता है… ?

TMC Crisis : TMC से बगावत करने वाले सांसदों की लिस्ट सामने आ गई है… न्यूज एजेंसी ANI सूत्रों के मुताबिक, दावा किया गया है कि… इस लिस्ट में 19 सांसदों ने दस्तखत किए हैं… इन सांसदों ने टीएमसी से अलग गुट बनाने की मांग को लेकर लोकसभा स्पीकर के दफ्तर को 18 मई को पत्र लिखा था…इस लिस्ट में काकोली घोष दस्तीदार, शताब्दी रॉय, सयानी घोष और यूसुफ पठान

जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं… ये सभी एक वक्त में टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के करीबी रहे हैं… सयानी घोष की तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था…लेकिन ये सियासत है…यहां कब किसका दुश्मन और कब किसका दोस्त बन जाए…ये कहना बड़ा मुश्किल है… लेकिन सवाल अब भी यही है… क्या सत्ता गंवाने के बाद TMC खत्म हो जाएगी… पार्टी बचाने के लिए ममता बनर्जी कुछ नहीं करने वाली हैं ? क्योंकि इन बागियों के खिलाफ अभी तक ममता बनर्जी का कोई बयान सामने नहीं आया है…और ना ही अभिषेक बनर्जी ने अभी तक कुछ कहा है… सिर्फ उनकी मुलाकात इन दिनों कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी के बीच हुई है… तो आइए ‘मुद्दा समझो’ के इस एपिसोड में जानते हैं…क्या सच में TMC के बागी गुट पार्टी तोड़ सकते हैं ? या फिर अभी ममता का आखिरी दांव अभी बाकी है ? और साथ ये भी कानून क्या कहता है… ?

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