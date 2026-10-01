पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चुनाव आयोग और Special Intensive Revision (SIR) को लेकर कई गंभीर आरोप लगाए। ममता बनर्जी ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में करीब 92 लाख और देशभर में 13 करोड़ से ज्यादा मतदाता SIR प्रक्रिया से प्रभावित हुए हैं। हालांकि, चुनाव आयोग के अनुसार देशभर में 13 करोड़ से अधिक नामों का आंकड़ा ड्राफ्ट रोल

से जुड़ा है और इसे अंतिम रूप से हटाए गए मतदाताओं की संख्या नहीं माना जाना चाहिए।ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश की गई और सुरक्षाकर्मियों पर TMC को वोट न देने के लिए कथित तौर पर धमकाने का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को ‘Vanish Kumar’ कहकर निशाना साधा और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग दोहराई। ये आरोप ममता बनर्जी के हैं और चुनाव आयोग ने SIR प्रक्रिया का बचाव करते हुए कहा है कि इसका उद्देश्य मतदाता सूची को अपडेट करना है।