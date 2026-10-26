Mallikarjun Kharge on PM Modi: ‘बाप’ वाले बयान पर बीजेपी का देशव्यापी प्रदर्शन, राहुल पर बरसे अमित शाह

Kharge on PM Modi Baap : Mallikarjun Kharge के प्रधानमंत्री Narendra Modi के पिता को लेकर दिए गए बयान पर BJP ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. बीजेपी 26 अक्टूबर को इस टिप्पणी के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रही है. इस बीच Amit Shah ने Rahul Gandhi के नेतृत्व वाली कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी हर रोज सीमाएं पार कर रही है.आखिर Kharge

के बयान पर BJP की क्या रणनीति है? देशभर में होने वाले प्रदर्शन के जरिए बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है? और इस विवाद पर Amit Shah ने कांग्रेस को लेकर क्या कहा? जानिए इस राजनीतिक विवाद से जुड़ी पूरी जानकारी.