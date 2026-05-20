Twisha Sharma Case Explained : ट्विशा केस में बड़ी लापरवाही, पुलिस जांच पर उठ रहे सवाल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या पता चला ?

Twisha Sharma Case EXPLAINED: एक लड़की जो कभी मॉडलिंग करती थी। जिसने फिल्मों में काम किया, जिसकी शादी को अभी सिर्फ 5 महीने हुए थे और फिर अचानक उसके ससुराल से फोन आता है। आपकी बेटी नहीं रही। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती क्योंकि मौत के बाद शुरू होता है आरोपों का ऐसा खेल जिसमें सामने आते हैं , दहेज उत्पीड़न, जबरदस्ती अबॉर्शन, सीसीटीवी फुटेज, मानसिक स्थिति का ठीक

नहीं होना, ड्रग्स लेने का आरोप और एक ऐसा पति जो अब तक फरार बताया जा रहा है। आख़िर ट्विशा शर्मा के साथ हुआ क्या था? आज इस वीडियो में हम इस पूरे केस के हर एंगल को समझेंगे