Hungry Election Result: 16 साल बाद ट्रंप के दोस्त ओर्बन को बड़ा झटका, हंगरी को मिलेगा अब नया PM

Hungry Election Result: यूरोप के दिल में एक ऐसी राजनीतिक सुनामी उठी है… जिसने दशकों पुराने किले को हिलाकर रख दिया है… हंगरी, जिस पर पिछले 16 सालों से विक्टर ओर्बन का शासन था…अब वो खत्म होता दिख रहा है…लेकिन कहानी में ट्विस्ट यह नहीं है कि… ओर्बन को चुनौती मिल रही है… ट्विस्ट यह है कि चुनौती देने वाला कोई और नहीं, बल्कि कभी ओर्बन का ही सबसे करीबी

सिपहसालार रहे ‘पीटर मैग्यार’ हैं… एक ऐसा नाम, जिसने कभी ओर्बन की नीतियों और उनकी शख्सियत की इबादत की थी… जो कभी सत्ता के गलियारों में ओर्बन का दाहिना हाथ माना जाता था… आज वही शख्स उनके तख्तापलट का चेहरा बन चुका है.