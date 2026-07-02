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मुख्यमंत्री फडणवीस को मात देने की तैयारी में एकनाथ शिंदे?

Produced by Shubham Garg
08:00 | Updated:

विपक्ष ने इस पूरे मामले पर शिंदे को निशाना बनाया है। उनका आरोप है कि शिंदे को और ताकतवर बनाना असल में एक साजिश का हिस्सा है, जिसका मकसद फडणवीस के नेतृत्व को कमजोर करना है। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने तो सीधे-सीधे कहा कि यह ऑपरेशन टाइगर नहीं बल्कि "ऑपरेशन देवेंद्र फडणवीस" है। उनके मुताबिक 2029 के चुनावों को देखते हुए फडणवीस की ताकत को कम करने की साफ योजना बनाई जा रही है।

Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के कई सांसदों और नेताओं के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद अब सियासी गलियारों में नए सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी हाईकमान, एकनाथ शिंदे के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करना चाहता है? क्या ‘ऑपरेशन टाइगर’ सिर्फ

उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए है, या इसके पीछे 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बड़ी रणनीति छिपी है?

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