Maharashtra Politics: महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त हलचल मची हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना (UBT) के कई सांसदों और नेताओं के एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल होने के बाद अब सियासी गलियारों में नए सवाल उठने लगे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी हाईकमान, एकनाथ शिंदे के जरिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक प्रभाव को संतुलित करना चाहता है? क्या ‘ऑपरेशन टाइगर’ सिर्फ

उद्धव ठाकरे को कमजोर करने के लिए है, या इसके पीछे 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनावों की बड़ी रणनीति छिपी है?